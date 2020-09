Nyt dobbeltkor

Musikbyen Roskilde har fået et nyt rytmisk kor med navnet D'kor, som faktisk er to kor. Til den første workshop mødte 35 sanglystne folk op. Det var alt for mange i forhold til det lokale, som koret havde til rådighed, så korleder Maria Nordahl Rasmussen og bestyrelsen tog en hurtig beslutning og delte workshoppen i to, så alle kunne få godt en times sang.

Resultatet af workshoppen endte med to kor: D'kor for alle, der er et rytmisk kor for alle, hvor der synges flerstemmigt sang og hvor man kan være med uanset tidligere erfaring. Det andet kor er D'Rytmisk kor er for let øvede og øvede sangere.