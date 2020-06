Nyt digitalt tilbud for skolerne: Ragnarock spiller op med RAP

- Når vi har en klasse på besøg, plejer der at være masser af grin og sjove øjeblikke, og eleverne glemmer lidt, at det de arbejder med faktisk også er poesi og digte. Det er selvfølgelig noget andet at undervise via video, men vi har gjort alt, hvad vi kan, for at de samme sjove fællesskabsoplevelser kan opstå, når klassen arbejder med det selv, forklarer medarbejderne fra Ragnarock.

- Netop fordi 'Kreativ med ord' har været så vellykket og populært, og MC Caffe er så god til at engagere eleverne i undervisningen, var det oplagt at gøre netop détte forløb digitalt og tilgængeligt for flere. Vi håber, at mange flere nu kan få glæde af det, ikke bare i skolen, men også derhjemme. Det er for alle, der har lyst til at prøve kræfter med at lave gode rap-tekster, forklarer museumsinspektør Louise Dahl Christensen, der har ansvar for skoletjenesten.