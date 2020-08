Anne Marie Wulff Hedenborg, der her ses på Stændertorvet ved blomsterne foran Palæhaven, vil gerne være med til at gøre Roskilde grønnere. Foto: Jan Partoft

Nyt byrådsmedlem med: Et liv i og for Roskilde

Roskilde Avis - 19. august 2020 kl. 03:59 Af Foto: Jan Partofts Når den 59-årige sygeplejerske Anne Marie Wulff Hedenborg bliver nyt socialdemokratisk medlem af Roskilde Byråd, for det lokale

Ved næste byrådsmøde indtræder hun i stedet for Daniel Prehn, der har valgt at flytte fra kommunen og derfor må forlade byrådet.

- I mange år var jeg ikke aktiv politisk, men jeg er vokset op i et miljø, hvor familien var aktiv i fagbevægelsen, så jeg har vel altid været 'skabs-socialdemokrat'.

- Ved en messe i Roskilde-hallen mødte jeg tidligere borgmester Poul Lindor, og han fik mig overbevist om, at jeg også kunne gøre en indsats på det lokalpolitiske område.

- Man skal jo starte et sted, så jeg stillede op til kommunevalget sidste gang og blev valgt som 2. suppleant. Men efter at både Joy Mogensen og Daniel Prehn nu er trådt ud, er jeg altså kommet ind.

- I mellemtiden har jeg også været med i det organisatoriske arbejde indenfor partiforeningen, hvilket har været både interessant og lærerigt, så nu glæder jeg mig til at tage fat på arbejdet i byrådet.

Kender byen

Anne Marie Wulff Hedenborg kender Roskilde særdeles godt efter at have levet og arbejdet i byen gennem så mange år.

- Den viden kan jeg nu tage med i mit politiske arbejde indenfor byrådet, siger hun.

Hun interesserer sig bl.a. for kommunens daginstitutioner og skoler.

- For mig er det helt afgørende, at vi kan give børnene en god start på tilværelsen - så alle får en ordentlig chance for at klare sig.

- En uddannelse er vigtig, men det behøver ikke altid at være en højere eksamen. Vi skal også bruge håndværkere og andre praktiske folk til at udføre mange vigtige opgaver i vores samfund, og det er der en tendens til at overse.

Det nye socialdemokratiske byrådsmedlem skal bl.a. være medlem af Plan- og Teknikudvalget.

- Her håber jeg at kunne gøre en indsats for, at Roskilde bliver en mere 'grøn by'.

Følger kærligheden

Hedenborg har fuld forståelse for, at Daniel Prehn nu forlader Roskilde Byråd, selv om han var et af Socialdemokratiets største lokale talenter:

- Jeg synes, det er fint, når han nu vælger at satse på kærligheden. Det gjorde min egen søn også og rejste til Jylland, og det har han aldrig fortrudt.

tk Blå bog

Navn: Anne Marie Wulft Hedenborg

Født: 1961 i Roskilde, hvor

Faderen var bryggeriarbejder på Carlsberg og

Moderen arbejdede som stuepige i Kurhuset på Sct. Hans.

Familien boede først på Ringstedvej overfor klemmefabrikken.

Flyttede siden til en lejlighed hos Fællesbyg på Neergaårdsvej.

Anne Marie var sidste årgang med realeksamen for Absalons Skole.

Hun blev også første årgang med studenterhue fra Himmelev Gymnasium.

Efter studentereksamen arbejdede hun på Lindgården ved Sct. Hans.

Uddannet sygeplejerske i Roskilde.

Nåede at være væk fra fødebyen i en kortere periode, da familien var i Drammen.

Er nu ansat som uddannelseskoordinator indenfor sundhedsområdet i Roskilde kommune.

Gift med Jon, der er søn af den nu afdøde antikvar Max Hedenborg på Dr. Margrethesvej.

Sammen har de tre børn.