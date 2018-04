Nyt Erhvervsudvalg - Finans og uddannelse ind sammen med fagbevægelsen

Sådan blev resultatet, da fire af byrådets politikere onsdag blev enige på et møde mellem borgmester Joy Mogensen (S), Bent Jørgensen (V), Henrik Stougaard (El) og Lars Lindskov (K), der også er formand for udvalget ifølge byrådets konstitueringsaftale efter valget i november.

Formanden Lars Lindskov ville gerne have have flere erhvervsorganisationer med, og det ønske har han nu fået opfyldt.

For at diskussionerne i Erhvervsudvalget ikke skal komme til at handle om modsætninger på arbejdsmarkedet og effektiviteten af Jobcentrets indsats for de ledige, blev det samtidig besluttet at opretholde og intensivere arbejdet i det eksisterende Lokale Beskæftigelses Råd, der faktisk er beregnet til den opgave.