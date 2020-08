De 40 nye boliger kommer til at ligge tæt ved Klatreskolen på Musicon. Grafik: Tegnestuen Vandkunsten

Nyskabende selvbyggerboliger på Musicon

Roskilde Avis - 27. august 2020 kl. 14:12

Musicon-bydelen i Projektet "Urbant selvbyg" har netop modtaget 925.000 kroner i støtte fra Boliglaboratorium, som er et partnerskab mellem Statens Kunstfond og Realdania. Pengene skal gå til at udvikle en model, der gør det realistisk at udbyde kommunal jord til små private boligprojekter i tæt bebyggede områder.

Boligerne kan enten opføres individuelt eller i kollektive byggegrupper. Boliglaboratorium modtog i alt 66 ansøgninger, og ud over urbant selvbyg på Musicon er seks andre projekter nu sluppet gennem nåleøjet.

Foregangskommune Formålet med ordningen er at skabe rum for en genstart af den måde, vi i Danmark tænker, udformer og bygger boliger på. Statens Kunstfond og Realdania har den fælles ambition at højne den arkitektoniske kvalitet i boligbyggeriet og bidrage til et boligbyggeri, der i langt højere grad spejler samfundets udfordringer og de lokale forhold.

- Jeg er glad for, at vi nu får mulighed for at undersøge fremtidige måder at bygge på. Det passer godt sammen med vores ambitiøse boligpolitik, der både har fokus på at sikre blandede boligområder og plads til alle. I Roskilde Kommune har vi aldrig været bange for at være foregangskommune, når det gælder om at tilbyde alternative boformer. Det er både Trekroner og Musicon gode eksempler på, siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

40 boliger nær skoven Hovedparten af Musicons jord er allerede solgt, så det er ved at være sidste chance for at tilføre helt nye boligformer. Derfor disponeres et areal på ca. 4.000 kvadratmeter til op mod 40 boliger i form af rækkehuse eller etagebyggeri.

Arealet ligger i Musicons sydvestlige del op mod klatreskoven, og boligerne skal enten opføres individuelt eller i et samarbejde mellem flere beboere.

- Urbant selvbyg er et virkelig spændende projekt, som allerede tiltrækker sig stor opmærksomhed i byggebranchen. På Musicon gør vi i forvejen mange ting anderledes, og vi er altid i tæt dialog med dem, vi sælger byggegrunde til. Derfor er vi godt på vej til at skabe en bydel med et mangfoldigt udbud af boliger og med store kvaliteter inden for arkitektur, bæredygtighed og fællesskaber, siger sekretariatsleder på Musicon, Andreas Høegh.

Projektet gennemføres af Roskilde Kommune og en række samarbejdspartnere, blandt andre Tegnestuen Vandkunsten, Nordiq Group A/S, tre forskere inden for bygningskultur og byudvikling, den antropologiske virksomhed Gemeinschaft og advokat Line Barfoed.