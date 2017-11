Nyhedsanalyse efter Roskildes sidste store vælgermøde:Højt niveau i nyt byråd

Roskildes indbyggere kan se frem til at få et både fornuftigt og kvalificeret byråd på rådhuset, når stemmerne er talt op, og det i løbet af onsdag er kendt, hvem som bliver valgt ind. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 17. november 2017 kl. 06:22 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes nye byråd, der vælges tirsdag den 21. november og træder i funktion fra nytår, får et højt og godt niveau.

Så meget står helt fast efter valgkampens sidste store vælgermøde torsdag aften på Roskilde Bibliotek, hvor 150 deltagere fyldte den store sal og en del måtte stå op for at lytte til debatten.

Debatten blev ført i en både fornuftig og sober toner, og da stort set alle deltagerne denne aften kan regne med at blive valgt, lover det også godt for det fremtidige samarbejde.

Roskildes borgere kan se frem til, at alle partier er indstillet på at samarbejde for at få indflydelse på beslutningerne, Det giver også bedre løsninger i og en stabilitet, som er til gavn for kommunens udvikling.

Når man sammenligner med den til tider hadefulde og giftige stemning, der kan præge debatterne i Folketinget eller i andre kommuner, kan vælgerne i Roskilde være glade for deres lokale politikere.

Mange af dem ved meget og argumenterer ganske overbevisende for deres synspunkter. Derfor var det også interessant at høre på, så de mange deltagere på biblioteket lyttede opmærksomt og stillede forskellige spørgsmål.

På den måde var vælgermødet et bevis på, at demokratiet og den gensidige respekt for andres meninger heldigvis fortsat er lyslevende i Roskilde.

Debatten kom vidt omkring lige fra strid om store bygge-projekter til emner som bedre og mere stille busser for at klare trafikken rundt om i byens stadig mere fyldte gader samt kampen for at bevare Roskilde Sygehus.

Men bag de forskellige markeringer var der samtidig en vilje til at finde fornuftige og fælles løsninger, som lover godt for de næste fire år.

Gode kandidater

Umiddelbart er de to mest sandsynlige kandidater til at bære byens gyldne kæder i de næste fire år den nuværende borgmester Joy Mogensen (S) og Bent Jørgensen (V).

Hun anbefales af sit eget parti samt Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale, mens han har opbakning af sine egne samt DF og LA.

Men hvis det skulle komme til at stå lige mellem de to fløje, kan den konservative Lars Lindskov også blive en mulighed som en kompromis-kandidat. Alle borgmester-prætendenter er gode kandidater, der absolut har kvalifiaktionerne til at stå i spidsen for en stor kommune som Roskilde - især når de som nu lovet husker at arbejde sammen med og tage hensyn til de øvrige partier.

Efter denne fine finale på den lokale valgkamp kunne deltagerne gå hjem i sikker forvisning om, at det hele tegner ganske fornuftigt for det nye byråd i de næste fire år.