Nyhedsanalyse: Politisk cirkus i kommuneplanen

Roskilde Avis - 23. juni 2020 kl. 09:24 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Roskilde Byråd på sit seneste møde skulle behandle den overordnede kommuneplan for de næste fire år, der er et vigtigt styringsredskab, endte det i stedet med politisk cirkus. De enkelte partier havde mere travlt med at spille solo med forskellige særstandpunkter fremfor at fremstå som et solidt ensemble med blik for de store linjer.

Forarbejdet til kommuneplanen var helt tydeligt ikke gennemført godt nok. Bl.a. fordi corona-pausen havde forhindret byrådets normale forårs-seminar, der plejer at gennemføre en ordentlig behandling, hvor man har tid til at tale de enkelte punkter mere grundigt igennem.

Derfor burde vedtagelsen være udsat til efter sommerferien, så der havde været bedre tid til behandlingen. En så vigtig beslutning bør ikke træffes til sidst på et fem timers langt møde, hvor trætte byrødder allerede havde taget mange vigtige beslutninger oven på en normal arbejdsdag.

Hvorfor den nye kommuneplan skulle hastes igennem på en så ukvalificeret måde, er der ingen begrundelse for.

En byge af forslag

De forskellige partier gjorde heller ikke behandlingen mere kvalificeret ved at komme med en hel byge af ændringsforslag om stort og småt i nord og øst indenfor kommunen.

Her var det tydeligt, at kræfterne blev brugt på en række markeringer bl.a. overfor eget bagland af egne fortræffeligheder før næste kommunevalg om godt et år. Så var der ikke kræfter til en ordentlig debat, hvor man prøver at tale sig frem til en fælles forståelse omkring kommunens fremtid.

Kommuneplanen er selvfølgelig vigtig, fordi den lægger de overordnede rammer omkring Roskildes udvikling. Men mange af ændrings-forslagene handlede om mindre sager, hvor man skulle profilere sig om stort og småt - uden at det bringer kommunen videre.

Hvis man gør en kommuneplan alt for detaljeret, ender man med at få en utroværdig vedtagelse, fordi de kontante beslutninger altid først kan træffes, når man kender den nøjagtige situation. Den kan- og skal kun være et overordnet styringsredskab.

Røde og grønne

I virkeligheden var en af de vigtige beslutninger måske, at byrådet kunne blive enige om et af de mange V-forslag, der vil skabe plads til flere kolonihaver i Roskilde, fordi beboerne i det voksende antal lejligheder i en stadig større by har brug for at koble af i de grønne.

Når vi så samtidig ved, at Roskilde angribes af grusgravere fra alle sider, kunne det endda være en god idé at placere nogle af de nye havekolonier i de gamle grusgrave. Det ville da give både liv og miljø i disse ellers øde områder.

Plads til 10.000

Borgmester Tomas Breddam var dog selv godt tilfreds med, hvad han så som en hovedlinje i den nye kommuneplan.

Nemlig en kraftig udvikling med 10.000 nye boliger i det næste årti, så flere mennesker kan flytte til kommunen. Det skal også være blandede boliger, så alle slags mennesker får råd til at bo og leve i Roskilde.

Ifølge borgmesteren skal denne alsidighed både forstås socialt, aldersmæssigt med hensyn til familieformer.

Samtidig vil Roskilde i den nye kommuneplan gerne være grøn med en miljø-indsats, store vindmøller på land og mere skov, der efterhånden skal dække 20 pct. af arealet.

Spørgsmålet bliver så, i hvilket omfang sådan en kommuneplan rent faktisk kan påvirke udviklingen i den virkelige verden. Det kræver i hvert fald, at byrådet bliver bedre til at koncentrere sig og tale ordentligt sammen om fornuftige, fælles forslag end ved mødet, da den blev vedtaget.