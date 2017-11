Nyhedsanalyse: Hold fødderne på jorden

Socialdemokratiets kanon-sejr i Roskilde er fremfor alt en personlig sejr for Joy Mogensen og hendes evner som borgmester. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Roskilde Avis - 22. november 2017 kl. 06:54 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fire år siden ved kommunevalget i 2013 vandt Roskildes unge borgmester Joy Mogensen en stor valgsejr, så Socialdemokratiet fik 13 ud af byrådets 31 medlemmer, hvilket gav flere muligheder for at skabe flertal sammen med andre partier.

Dengang gav det i hårde reaktioner fra nogle partier, der førte en meget skarp og kritisk oppositions-politik lige fra begyndelsen af perioden.

Siden blev der brede budget-forlig, men alligevel var tonen til tider meget hård og præget af flere personlige angreb fra både den ene og anden fløj.

Ved valget nu fire år efter fik Joy Mogensen og Socialdemokratiet absolut flertal med 16 af byrådets 31 pladser, og det kunne jo friste til bare at tromle sin egen politik igennem.

Men med sin suveræne position får borgmesteren nu et ekstra ansvar for også at gennemføre beslutningerne sammen med andre partier. Ellers kan der hurtigt blive nye og større problemer.

Derfor gælder det om at holde fødderne på jorden og ikke tro, man kan gå på vandet.

F.eks. ved at fortsætte samarbejdet med de partier, der i den nuværende byrådsperiode har været med til at gennemføre en række store beslutninger.

Konstruktive krav

Valgets resultat i Roskilde giver to andre vigtige konklusioner.

Et stort flertal af vælgere kræver en konstruktiv indsats af partierne i byrådet.

Derfor har De Konservative denne gang fordoblet deres mandat-tal fra en til to, fordi de har fulgt mottoet om'borgerlige stemmer der arbejder', selv om Roskilde har rødt flertal.

Til gengæld tabte andre partier, der var imod et nyt Stændertorv, et parkeringshus på Sortebrødre Plads og andre vigtige projekter i byen, ved valget. De fleste vælgere ønsker, at Roskilde skal udvikle sig som by og kommune.

Valgforbund bedst for de store

Den anden vigtige konklusion handler om, hvordan valgforbund virker.

Ved valget denne gang var der indgået tre valgforbund, som alle blev til fordel for de store partier i samarbejdet.

Socialdemokratiet fik absolut flertal med under 46 procent af stemmerne - takket være Enhedslisten og Alternativet, der tilsammen fik 9,5 procent af stemmerne og dermed kunne have fået tre mandater for sig selv.

Nu fik Enhedslisten kun to mod hidtil tre, mens Alternativet slet ikke kom ind med 2,3 pct. af stemmerne.

På den modsatte fløj fik Liberal Alliance faktisk 2,5 pct. men her var det også de store i valgforbundet, Venstre og DF, der fik fordel af det.

Kun det lille valgforbund med K, SF og R virkede for alvor. Ved sidste valg fik de kun ét mandat hver, men kunne have fået 5 ved et valgsamarbejde. Det prøvede de så denne gang, og det gav i alt fire.

En personlig sejr

Joy Mogensen forklarede på valgaftenen den enorme sejr med det store arbejde, S har gennemført i valgkampen. Det startede allerede tidligt i år med møder rundt i alle kommunens byer og bydele, hvor borgerne kunne møde borgmesteren og komme med deres ønsker eller forslag.

Borgmesteren fremhævede, at beboere i forskellige områder ikke har de samme problemer, og derfor er det heller ikke retfærdigt at komme med de samme løsninger.

Men selv om hun ikke selv vil sige det, er det kolossale resultat for S i Roskilde først og fremmest en personlig sejr for hende.

Gennem seks år har hun nu taget ud til utallige møder og begivenheder i hele kommunen for at møde alle borgere.

Hver gang hun skal tale, laver hun selv en tale netop til den lejlighed. Tilhørerne kan godt mærke, at det ikke er en standard-svada, men en personlig mening, som er lavet netop til dem.

Roskildes borgmester vandt tirsdag en historisk sejr i den gamle domkirkeby, fordi hun har gjort sig umage og holdt fødderne på jorden.

Hvis hun fortsætter med det og husker på de partier, der undervejs er med til at skabe resultaterne ved at samarbejde med hende, er der ingen udsigt til, at den epoke skal stoppe foreløbig.