Nyhedsanalyse: Fart på svingdøren hos Erhvervsforum

Roskilde Avis - 21. november 2019 kl. 18:36 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at den seneste direktør hos Erhvervsforum Roskilde, Lara Klingbeil, nu officielt har forladt sin post oven på lang tids sygemelding, tegner der sig et billede af en organisation med usædvanlig stor fart på svingdøren både for sine valgte og ansatte ledere.

Hun har kun haft denne post i et halvt år, hvoraf en stor del at tiden har været præget af sygdom, efter at hun for et år siden kom til som turistchef. Her afløste hun sin forgænger, der også kun nåede at beklæde chefposten i godt et år.

I stort set samme periode har man snart været oppe på at forbruge hele tre forskellige formænd for bestyrelsen.

Siden Johnny Schäffer og Jens Müller gjorde Erhvervsforum til en indflydelsesrig organisation i Roskilde, er det så voldsom en trafik, at dens indflydelse er blevet kraftig reduceret.

Entreprenør for kommunen

Erhvervsforum er flere ting på én gang.

Dels en medlemsorganisation for ca. 500 større og især mindre virksomheder indenfor kommunen, der her har et fælles talerør. Men ikke mindst er foreningen en meget vigtig ramme for det netværks-arbejde, som efterhånden har fået meget stor betydning for lokale firmaer.

Dels entreprenør for kommunen, når det gælder om at udføre to vigtige opgaver: Nemlig med turistarbejdet i VisitRoskilde og med erhvervsfremme for lokale virksomheder, bl.a. hjælp samt gode råd til folk, der starter nye virksomheder.

Opgaven med turisme forsvinder i en overskuelig fremtid, når de tre kommuner Roskilde, Lejre og Frederikssund opretter en ny fælles struktur til at løse denne opgave i det lokale område.

Men så bliver erhvervsdelen om muligt endnu vigtigere, og her har resultaterne indtil nu været gode til en rimelig pris. Det skyldes især en række menige medarbejdere, som har ydet en fin indsats, lyder vurderingen ind til nu fra kommunen, som betaler for dette arbejde.

På vej til Køge

Da Erhvervsforum sidste gang i 2017 vandt opgaven i en budrunde med flere andre firmaer, var det tæt på, at et flertal i byrådet ville 'hjemtage' denne indsats for at få den løst i kommunens eget regi. Men foreningen Erhvervsforum fik altså tjansen efter et tæt opgør.

Derfor holder både politikere og de ansvarlige chefer i kommunen nøje øje med, om Erhvervsforum fortsat passer opgaven tilfredsstillende.

For tiden ledes Erhvervsforum meget midlertidigt af den øjeblikkelige formand for bestyrelsen Kasper Bæk.

Tidligere på året stoppede han pludseligt og meget overraskende som chef for den store afdeling af Spar Nord i Roskilde og gik siden ledig i en periode.

Nu har han netop fået nyt job som chef for et pengeinstitut i Køge, og mange i Roskildes erhvervsliv undrer sig. Hvordan kan en person, der skal arbejde for Roskildes nærmeste konkurrent som by, stadig stå med ansvaret for, hvordan den lokale erhvervsorganisation i domkirkebyen skal ledes.

Fra 1. december skal advokat Rune Tarnø være ny formand og får sikkert meget at se til. Eksempelvis på det næste møde i Byrådets Erhvervsudvalg, hvor både politikere, erhvervsfolk og fagbevægelsen er repræsenteret.

Her kommer sagen med Erhvervsforum nemlig på dagsordenen.