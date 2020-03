Nye trænere til håndbold-damer

De to passer perfekt til klubbens satsning på at udvikle unge talenter, der kan være med i toppen af dansk håndbold, siger Thomas Kagan fra Roskilde Håndbold.

Daniel Rensch har trænet ungdomshåndbold i Svendborg, Rødovre og Skanderborg, mens han i den seneste sæson stået i spidsen for SUS Nyborgs herrers oprykning til 1. division.

Social kultur Kasper Jensen kommer fra FIF, hvor han er årrække har stået i spidsen for ungdomshold hos pigerne, bl.a. U 19-holdet, der har været suveræne i sin række i denne sæson.

- Jeg ser meget frem til at komme til Roskilde, da hele kulturen og fællesskabsfølelsen siger mig rigtig meget. Derudover ser jeg frem til at fortsætte Anders' gode arbejde, og hele tiden rykke træningsmiljøet.

- Holdet i Roskilde ser rigtig spændende ud, med mange rigtig spændende kompetencer, og vi håber at kunne supplere det op, med nogle unge spillere udefra, for at få skabt den bredde der har manglet lidt i år, siger Daniel Rensch.