Nye rykker ind i Djalma Lunds Gård - Cafe Mulle Rudi lukker

De to handler er blevet formidlet af ejendomsmægler Laura Heideby, der fortæller, at det er gået meget hurtigt. I begge tilfælde er salget sket gennem netværk, og det har ikke en gang været nødvendigt at annoncere de ledige lokaler, så stor var interessen.

Et kultsted

For mange lidt ældre roskildensere betyder lukningen af Café Mulle Rudi et farvel til et 'kult-sted', der i sin tid var samlingspunkt for bl.a. politikere, erhvervsdrivende og alt muligt andet godtfolk.