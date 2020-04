Nye kunder på krogen

Det gode vejr har været helt afgørende – både for interessen for at fiske og for chancerne for succes, når man kaster linen i vandet. - Vejret har været fantastisk, og det har fiskeriet også. Jeg kan ikke mindes et bedre forår for fiskeri i mange år, siger indehaveren.

Fisker med familien

Det lune forårsvejr har blandt andet afstedkommet, at hornfisken er kommet til de lokale farvande tre uger før forventet, og samtidig har chancerne for at få en fladfisk på krogen været usædvanligt gode. - Det giver gode muligheder for at få succes første gang man fisker, siger Bo Vogelius.

Indehaveren har særligt haft mange familier i butikken for at købe fiskegrej.

- Jeg tror, at lystfiskeri bliver en familiebegivenhed for mange. Jeg har også set mange koner og kærester, som nu vil med deres mænd ud at fiske, fortæller Bo Vogelius, som også ser lystfiskeri som en fornuftig fritidsbeskæftigelse i coronatider.

- Det passer godt ind i, at man ikke behøver stå tæt, når man fisker, siger han.