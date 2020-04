Se billedserie Haven eller altanen kan indrettes som feriemål for insekterne

Nye gæster i det grønne: Haven giver mange natur-oplevelser

Roskilde Avis - 25. april 2020 kl. 01:21 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naturen står i øjeblikket lysegrøn og lokker til udeliv, selv om der er mange restriktioner på, hvad man kan og må lave på grund af corona-krisen.

Men hvis man er så heldig at være ejer af en have, har man et sted, hvor der er uendelige muligheder for at finde oplevelser og bruge tid. Hvis man gør det rigtigt, så kan man invitere mange gæster ind i haven. Man skal bare vælge de rigtige gæster.

- Man kan benytte muligheden til at omdanne sin have eller noget af den til en feriedestination til insekter, siger Bjørn Petersen, der er formand for Roskilde-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

- Det kan man blandt andet gøre ved at lave et eller flere insekthoteller, så der kommer gode levemuligheder for mange forskellige insekter.

- Vand er også vigtigt, så selv et fuglebad kan gøre en forskel, men det er bedre, hvis man kan lave en lille lavbundet dam, hvor man bruger noget plastfolie, det kan også bare være et gammelt kar hvor vandet kan stå i man graver ned i haven.

Ny planter i haven

Kribler det i fingrene for at komme i jorden, har Bjørn Petersen flere gode ideer til haven.

- Sommerfuglebuske og krydderurter som salvie og merian er gode til at tiltrække insekter. Man kan for eksempel sløjfe noget af sin græsplæne for at få plads til insektvenlige planter, siger han.

- Har man mod på det, kan man lade være med at slå og luge de dele af græsplænen, som man ikke bruger. Så kan man se, hvad der sker, selv om der er størst sandsynlighed for, at det bare ender med højt græs.

- Ellers kan man skrælle græstørven af og lave en høj med det, og så se, hvad der kommer op fra den bare jord, hvor der har været græs. Det kan være spændende at følge med i. Kommer der nogle ukendte planter op, kan man prøve at finde ud af, hvad det er. Der er mange muligheder på nettet for at få hjælp, hvis man ikke selv har en flora. Samtidig giver en varieret have også flere muligheder for besøg af mange forskellige fugle.

- Det er også en rigtig god idé at lade et hjørne stå med nogle høje brændenælder, som er flere forskellige sommerfuglearter har glæde af. Det gælder for eksempel nældens taksvinge.

Tænk nyt når der klippes

Haven behøver ikke at blive et vildnis, selv om vil have mere natur i haven, så Bjørn Petersen bandlyser på ingen måde beskærersaks og plæneklipper.

- Man kan jo nøjes med at slå de dele af græsplænen man opholder sig på eller spiller bold på og så lade resten passe sig selv, siger han.

- Hvis man vil i gang med beskærersaksen, kan man for eksempel tænke på, om det bliver en lang og varm sommer som i 2018. Så er det godt med et skyggefuldt sted. Det kan man for eksempel få ved at opstamme et træ, så man kan sidde under det i skygge.

- Så er det jo også spændende at klippe nogle buske i sjove faconer. Det behøver nemlig ikke at være kedeligt, at lave havearbejde, siger Bjørn Petersen.

Fakta

Man kan finde vejledninger til en insektvenlig have på naturguide.dk/byg-dit-eget-insekthotel/

Hjælp til at artsbestemme planter og insekter kan man finde på www.fugleognatur.dk