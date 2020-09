Nye fortolkninger af jazzens rødder

Lørdagsjazzen har fået All Time Jazz Band til at gå på Gimles scene 3. oktober fra klokken 11 til 14. Bandet spiller i genren New Orleans Jazz. Bandet spiller ikke historiske rekonstruktioner af de gamle numre. Der er snarere tale om nænsom nyfortolkning på baggrund af al den rytmiske musik, som jazzen blev ophav til.