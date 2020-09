Ny indretning og nyt menukort: Galip Øzdemir og Gazi Turkmen er de to nye ejere af Gadstrup Pizza.

Nye ejere af Gadstrup Pizza

Galip Øzdemir og Gazi Turkmen er de to nye ejere af Gadstrup Pizza på Hovedgaden 1A.

- Vi overtog det faktisk for et halvt år siden, men på grund af corona har det ligget stille, fortæller Galip Øzdemir.

De to nye ejere har begge 20 år og en række pizzeriaer bag sig i branchen, og nu kaster de kærligheden på kunderne i Gadstrup, der kan glæde sig over et helt nyt menukort og nyrenoverede omgivelser på Gadstrup Pizza.