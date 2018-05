Nydelig mand var tricktyv

Manden henvendte sig på adressen og udgav sig for at være vicevært. Han forklarerede, at han skulle kontrollere vinduerne i boligen, fordi nogle unge mennesker slog søm i rundt omkring. Manden fortalte, at hans kone og børn var på RO's Torv. Han tilbød derfor, at kvinden kunne få noget med, og hun bestilte piskefløde. Efterfølgende lavede kvinden saftevand til familien, imens forsvandt manden med hendes smykkeskrin, der var i soveværelset. Kvinden har beskrevet manden som nydelig, han var lys i huden og talte med accent. Han var iført sixpence og beigefarvede halvlange bukser.