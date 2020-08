Thomas Mahler bliver ny turistchef for Roskilde og de to nabokommuner.

Ny turistchef - for Roskilde og nabokommuner

Roskilde har i samarbejde med Lejre og Frederikssund fået ny turistchef, der skal stå i spidsen for arbejdet med at få flere gæster til området ved Roskilde Fjord. Det blev Thomas Mahler, der hidtil har arbejdet som projektchef i VisitFjordlandet.

Valget af Thomas Mahler begrundes bl.a. med, at han allerede har et stort kendskab til området.

- Vi skal have gæsterne til at blive længere tid i fjordlandet, opleve den lokale kultur, dets omgivelser og de mange besøgssteder, siger Lars Lindskov, der er formand for Erhvervsudvalget i Roskilde, og som har været med til at ansætte den nye turistchef.