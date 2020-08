Ny sundhedsdirektør

Region Sjælland, der bl.a. står for Roskilde Sygehus og de øvrige hospitaler i området, har ansat Mads Ellegaard Christensen som ny direktør for Sundhedsstrategisk Planlægning.

Han kommer fra en stilling som stabschef for Region Hovedstadens Psykiatri og har tidligere været 10 år i Sundhedsstyrelsen.

- Vi får med Mads Ellegaard Christensen en, der kan være med i front, når det gælder et samarbejde om et både mere nært og mere specialiseret sundhedsvæsen, siger regionens administrerende direktør Per Bennetsen, der selv kommer fra Trekroner-kvarteret.