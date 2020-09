Ny pris fra Fællesbageriet: Årets ekspedient i Roskilde

Direktør Henrik Vincents fra Fællesbageriet sammen med formanden for Roskilde Handel Torben Stevold.

Roskilde Fællesbageri, der ejer en række centrale ejendomme med mange butikker i centrum, har i samarbejde med handelslivet stiftet en ny pris med navnet 'Året ekspedient'

- Vi gør det her for at støtte op om det gode handelsliv i byen og være med til at bibeholde og skabe flere arbejdspladser indenfor dette område, forklarer direktør Henrik Vincents.

- Formålet er at præmiere gode medarbejdere, der gør en indsats ud over det sædvanlige i byens handelsliv. Da Roskilde Handel er en stærk repræsentant byens handlende, er det naturligt at gå sammen om denne pris, forklarer han.

Formanden for Roskilde Handel Torben Stevold fremhæver, at denne pris er til medarbejdere, der yder en ekstra god service.

- Vi har brug for de dygtige ansatte, for slaget om at være en god handelsby vindes jo på gulvet, hvor kunderne står overfor butikkernes ansatte.

Prisen uddeles årligt ved Roskilde Handels generalforsamling.

Den nye pris er på 10.000 kr. og vil blive uddelt hvert år ved generalforsamlingen i Roskilde Handel.

Alle kan komme med forslag til, hvem i forretningerne, der bør have prisen. Dvs. både kunder, kollegaer samt butiksejere.