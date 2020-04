Ny partner hos retsadvokater

Cecilie Mieth startede Retsadvokaterne for 5 år siden, og har siden da haft fokus på privatretlige område. Tanken omkring udvidelsen i partnerkredsen er at styrke Retsadvokaternes erhvervsretlige profil.

Ronnie har møderet for landsret og har stor erfaring med at gå i retten, såvel byretten, landsretten som voldgiftsretten. Han bistår erhvervskunder med en lang række af ydelser og opfodrer lokale virksomheder til at henvende sig ham, hvis de brug for bistand.