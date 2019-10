Send til din ven. X Artiklen: Ny parkering på vej: Betalingsparkering og p-licens er i spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny parkering på vej: Betalingsparkering og p-licens er i spil

Roskilde Avis - 08. oktober 2019 kl. 00:16 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde skal have ny parkeringsstrategi og -regler, som gerne skulle lette livet for byens ansatte og besøgende, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn (S).

Parkeringen i domkirkebyens er noget af en kabale at få til at gå op, da der både skal være plads til handlende og byens ansatte på begrænset parkeringsareal.

Mulighederne er mange. Nogle af dem er at indføre betalingsparkering efter to til tre timer eller ved at man kan købe sig til en parkeringslicens eller noget helt tredje.

Parkeringsuret løber ud

I dag er hverdagen i Roskilde præget af, at nogle af byens ansatte smutter ud og stiller p-skiven efter to eller tre timer.

Spisende gæster på restauranter, som smutter midt i middagen, fordi de skal flytte bilen og byens gæster, der skynder sig med indkøbene, fordi de ikke har alverdens tid, før parkeringsuret løber ud.

I øjeblikket er der ved at blive lavet en undersøgelse af, hvad man kan gøre for at gøre parkeringen lettere for alle.

- Hvis det ender med, at vi indfører betalingsparkering, er det ikke for pengenes skyld, da det meste går til staten, siger Daniel Prehn og fortsætter:

- Det skulle være for, at man kan købe ekstra tid, så man kan gøre middagen eller andet færdig, som man netop er i gang med. Nogle gange drejer det sig jo om, at man blot har brug for en halv time mere.

Han slår fast, at der ikke bliver noget af at indføre betaling allerede fra første time.

- Det tror jeg godt, at jeg kan fastslå, at ingen af os i udvalget er, siger han.

Lette livet for ansatte

- Vi vil meget gerne lette livet for byens ansatte, dem har vi pointeret, at vi vil have prioriteret ind i analysen, siger Daniel Prehn

Analysen er planlagt til at være færdig før jul, mens den nye parkering skal indføres i det kommende år.

Men allerede nu konkluderer undersøgelsen, hvad mange nok allerede har opdaget, nemlig at parkeringen fungerer bedre nu end for ti år siden.