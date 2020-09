Motorcyklerne har efterhånden taget magten fra veteranbilerne til de store torsdags-træf i Roskilde. Nu vil kommunen have mere styr på begivenheden for at begrænse larmen - når coronaen en gang er overstået.

Ny lokalplan: Torsdags-træf skal lyddæmpes

Roskilde Avis - 01. oktober 2020 kl. 01:15 Kontakt redaktionen

De store torsdagstræf i sommermånederne ved Roskilde Havn og Vikingeskibsmuseet skal have mulighed for at fortsætte, når corona-epidemien på et tidspunkt er forbi, men den værste larm fra de mange motorcykler skal dæmpes.

Så langt var medlemmerne af Roskilde Byråd enige, da de onsdag diskuterede en ny lokalplan, som gør det lovligt, at arrangementet og andre begivenheder også kan foregå på græsset foran museet. Men til gengæld var der uenighed om metoderne

Formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting(S) og et flertal vil lade kommunen regulere træffet i samarbejde med politiet.

Han argumenterede med, at det giver den bedste mulighed for at styre begivenhederne på en smidig måde. Når der nu også åbnes for at bruge græsplænen foran Vikingeskibsmuseet, når det er tørt og forsvarligt, giver samtidig mulighed for her at placere 'le village' startbyen for ryttere og mange andre, når Tour de France-etapen skal begynde her i 2022.

Flertallet argumenterede for, at den type begivenheder er et aktiv, der skaber liv i Roskilde og trækker mange mennesker til byen. Dette synspunkt blev støttet af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Motorcykler har taget magten

Et stort mindretal var enig i, at træffet er vigtigt for Roskilde. Men efter deres mening har motorcyklerne efterhånden taget magten fra de veteranbiler, der i sin tid startede med at arrangere træffet.

De ønskede en skarpere kurs overfor motorcyklerne, så deres antal blev bedre reguleret - og de ikke fik lov til at køre rundt i gader over hele byen og larme.

Henrik Stougaard (El) mente, at den nye lokalplan ikke i tilstrækkelig grad sætter grænser for motorcykel-folkets udfoldelser.

- Vi gør det helt forkerte, når vi omdanner et vigtigt grønt område i byen til en stor p-plads for motorcykler, der kommer alle steder fra. Der mangler nogen, som har ansvaret for- og kan styre sådan en begivenhed, mente den radikale Jeppe Trolle.

Jette Tjørnelund (V) ønskede en tydeligere afgrænsning af, hvor motorcyklerne måtte være - og hvor de ikke skal være.

Folk til byen

Merete Dea Larsen (DF) ønskede at skabe liv i Roskilde.

- Alle kan jo ikke bo i Bymidten, og så må de også have mulighed for at køre ind i byen, mente hun.

Torben Jørgensen (SF) støttede ideen om Roskilde som 'oplevelses-by', men han mente også, at støjen fra motorcyklerne var blevet for omfattende.

Den konservative Pierre Kary var op samme linje: Vi støtter mulighederne for 'torsdags-træf', men det skal gennemføres på en måde, så Roskildes indbyggere ikke bliver generet så meget, forklarede han.