Et af medlemmerne fortæller om de store oplevelser gennem RoskildeKoret.

Ny i RoskildeKoret

Roskilde Avis - 23. august 2020

Marin Hansen og jeg havde aftalt at mødes til en walk-and-talk i Byparken. Her skulle hun fortælle om, hvordan det var at være ny i RoskildeKoret:

- Det var med bævende hjerte, jeg mødte op i RoskildeKoret den tirsdag aften i september 2015, hvor korets nye sæson startede. Jeg havde længe haft lyst til at synge i et kor med klassisk repertoire, fordi jeg holder så meget af den slags musik.

- Men jeg havde mine betænkeligheder: var min stemme stor nok, jeg kunne ikke - og kan stadig ikke synge 'fra bladet' - men jeg kan læse noder. Så nu skulle det prøves.

Al min bekymring blev gjort til skamme den første aften. Vi startede med at øve et dejligt lille stykke af Bach.

Dirigenten, Roger, var så omhyggelig med indstuderingen, at jeg sagtens kunne holde trit med de erfarne kormedlemmer. Bagefter sang vi nogle stykker fra korets gamle repertoire; her var det straks lidt sværere at følge med.

Men med god hjælp fra mine sidekammerater i alt-gruppen gik det alligevel. Jeg følte mig rigtig godt taget imod, folk kom og hilste og sagde velkommen.

Gik glad hjem

Jeg gik glad hjem den aften. Og siden er min glæde ved at synge i koret bare vokset og vokset.

Marin sukker lidt, mens vi sætter os på en bænk i skyggen:

- Der var lige det med optagelsesprøven. Jeg skulle synge solo for dirigenten og to fra bestyrelsen; det var lidt overvældende.

- Men alle var positive, og jeg var glad og lettet, da jeg blev fuldgyldigt medlem af koret med alt hvad det indebærer.

- Jeg er blevet mødt med varme og interesse fra de gamle kor-medlemmer, og det har haft meget stor betydning for mig. Som en sagde til mig en aften: Alle skal have det godt i vores kor.

Marin fortsætter med at fortælle om gode oplevelser sammen med koret. F.eks at synge Christmas carols i Jakobskirken.

- DET giver julestemning, siger Marin med et stort smil og fortsætter:

- Der har også været rigtig gode - og store - udfordringer, som da vi skulle lære Mozarts Requiem.

- Ud over vores egen opførelse af værket var gevinsten, at jeg som privatist sammen med to andre fra RoskildeKoret deltog i opførelsen af værket i Royal Albert Hall i London tilbage i 2017.

- Der har de tradition for at samle kæmpe-koret 'The Really Big Chorus' om enkeltopførelser af populære værker af de store mestre - f.eks. Mozarts Requiem. Den aften var vi ca 1500 i koret fra hele verden, og jeg siger dig: DET giver gåsehud.

Flere stemmer

Marin sidder nu i RoskildeKorets bestyrelse.

- Her har det store emne længe været, at vi mangler herre-stemmer. Vi HÅBER sådan at forårets populære fællessang også har givet nogle mænd lyst til at synge i kor - de skal være SÅ velkomne !

- Så har vi som så mange andre steder selvfølgelig diskuteret corona-restriktioner. Vi er fast besluttede på at det må og skal lykkes at mødes for at synge i vores RoskildeKor.

- Så vi har lavet præcise regler, der følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, når vi mødes til første prøve tirsdag den 1. september kl. 19.30 i Absalons Skolens musiklokale.

- Her er der god plads, og skolens musiklærere har oplært os i korrekt brug af lokalet - inkl. masser af afstand og sprit, fortæller Marin Hansen.

Nu er solen nået helt hen på vores bænk, så jeg slutter samtalen med et 'pøj pøj med den nye sæson', og vi går på jagt efter skygge hver for sig.