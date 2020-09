Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Ny formand for ankenævn: En ret at klage over skatten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny formand for ankenævn: En ret at klage over skatten

Roskilde Avis - 04. september 2020 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye formand for skatteankenævnet i Roskilde-området, Flemming Friis Larsen, opfordrer folk til at klage, hvis der efter deres mening er foregået noget forkert.

- Skatteankenævnene er borgernes advokat. De lytter hvis du møder op, når din sag skal behandles, og de sikrer, at der er rimelighed i skatteafgørelserne.

- Derfor bør du klage, hvis du er uenig, siger Fleming Friis Larsen, der nu er valgt til formand for Skatteankenævn Roskilde.

Området omfatter Frederikssund, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner.

Flemming Friis Larsen har tidligere været næstformand i en periode og ser flere fordele ved ankenævnene, som langt overvejende består af almindelige borgere.

- Vi er ikke skatteeksperter, men til gengæld har de fleste af os en lang erhvervskarriere bag os og kendskab til den lokale erhvervsstruktur, hvilket betyder meget.

- Med den nye struktur har vi fået færre ankenævn, der hver dækker et større geografisk område. Med flere medlemmer i hvert nævn har vi et bredere grundlag at træffe afgørelser ud fra, hvilket kun er en fordel.