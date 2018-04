Carsten Helge Nielsen blev fuglekonge i 2013 og hilser her på borgmester Joy Mogensen under fugleskydningen året efter, da skydebrødrene igen marcherede gennem byen den første tirsdag i juli. Bag borgmesteren ses den afgående formand Ebbe Overgaad og i baggrunden march-kommandør Per Handberg. (Arkivfoto: Erling J.)

Ny formand for Fugleskydningen

På et tidspunkt fik han lyst til at prøve noget helt andet og tog til Australien, hvor han fandt ud af, at han ville være assurandør hos Hafnia. Ganske vist måtte han vente på at få en plads, mens han var kaldt hjem for at være med til åbningen af Fredgaards nye forretning på Strøget, men så skulle forsikringsselskabet bruge en ny mand i Roskilde, og han fik jobbet.