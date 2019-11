Se billedserie Plakaterne med Fabian Wullenwebers film, Ninna, lyser godt op ved indgangen til Kino RO's Torv, hvor der er premiere torsdag 7. november. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Ny film: Pinlige Ninna fangede Fabian Wullenweber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny film: Pinlige Ninna fangede Fabian Wullenweber

Roskilde Avis - 05. november 2019 kl. 20:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Provins og kærlighed er omdrejningspunkterne for filminstruktør Fabian Wullenwebers nye film 'Ninna', der har premiere torsdag 7. november. Begge dele gælder også for instruktøren selv, der er vokset op i Ågerup og Himmelev.

Læs også: Badehotellet på Prindsen

- Filmen er en hyldest til livet uden for de store byer, her kan livet også godt lade sig gøre, siger Fabian Wullenweber.

- Jeg har selv de seneste fire år boet i Præstø. Her oplever jeg, at der er en stor pionerånd og stolthed over at bo i byen.

Filmens hovedperson Ninna, bliver spillet af Susanne Juhasz, der også har skrevet manuskriptet.

- Jeg kom i kontakt med Susanne, da hun sendte mig starten på et manuskript til filmen, hvor hun fortalte, at hun gerne ville have mig til at instruere, siger Fabian Wullenweber.

- Den slags mail får jeg mange af, men da jeg læste det, var det interessant, så jeg bad om at få hele manuskriptet tilsendt.

- Men hun havde vist ikke skrevet så meget længere, end det hun havde sendt mig. Det førte til en længere udveksling af mails, hvor manuskriptet voksede.

- Efter tre måneders skriven frem og tilbage, sagde jeg stop. Nu har vi nok, og vi aftalte at mødes. Så gik der ikke lang tid før end vi blev forelsket i hinanden, siger Fabian Wullenweber.

Gør sit bedste Parret bor i Præstø, og filmens Ninna bor og lever i den lille provins by, der også er brugt til optagelserne.

- Men det er også det eneste sammenfald, der er mellem Susanne og Ninna, siger Fabian Wullenweber.

- Vi har valgt at bruge Præstø til handlingen som vores hyldest til det folk gør for at gøre byen til et godt sted at være. Vi tænkte, hvad kan vi gøre. Det blev så til filmen.

Filmens Ninna er en meget direkte og impulsiv person, der siger og gør, hvad der falder hende ind i øjeblikket.

- Vi har lavet en dramakomedie, hvor der er en masse på spil for hovedpersonen, siger instruktøren.

- Ninna har ikke noget filter, hun siger, hvad hun føler uden at tænke sig om først.

- Når hun siger og gør noget, så griner man først, og bagefter tænker man, hvor pinligt.

Ninnas verden falder sammen, da hendes søn fylder 18 år, og på dagen fortæller hende, at han flytter hjemmefra. Her begynder Ninnas kamp om at få sønnen tilbage.

- Vores ønske var at vise et menneske, som man normalt fordømmer, men som man får mere og mere medfølelse med, efterhånden som man opdager, at hun gør det bedste, som hun kan, siger Fabian Wullenweber.

- På den måde opdager man, at hun egentlig er som os andre.

Flere film på vej Ninna er Fabian Wullenwebers femte spillefilm. Det er den første, han laver i samarbejde med Susanne Juhasz, men alt tyder på, at det ikke bliver den sidste.

- Vi har planlagt at lave ti film sammen, siger Fabian Wullenweber.

- Hvis Ninna bliver en succes, har vi allerede manus klar til en nummer to, og vi er i gang med at lave manus til tre andre film.

Fabian Wullenweber er også i gang med at instruere de sidste afsnit af Badehotellets syvende sæson.

- Serien er nået frem til 1940, hvor besættelsen kommer til at spille en stor rolle, fortæller han. Se trailer til Ninna her.