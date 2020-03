Se billedserie Hvor må man egentlig parkere ubegrænset i p-huset? Et nyt skilt skaber forvirring, fordi det har andre regler end skiltene på dørene. Det nye skilt foran p-huset kan forstås på flere måder. Enten viser det, at der er tidsbegrænset parkering fra dæk 1 til dæk 5 på kælderniveau og fri parkering i resten af huset. Eller at der er og tidsbegrænset parkering fra dæk et til dæk fem opefter. Mens der er fri parkering i resten af huset - altså fra dæk 0 og ned til dæk minus 4. På de andre skilte i huset må man parkere ubegrænset fra dæk -1 i kælderen og ned til -4. dæk og tidsbegrænset fra dæk 0 til 5. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Ny fælde i p-huset:Skilter med gratis pladser men opkræver betaling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny fælde i p-huset:Skilter med gratis pladser men opkræver betaling

Roskilde Avis - 10. marts 2020 kl. 00:05 Af Anette GundlachFoto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor må man egentlig parkere ubegrænset, og hvor må man kun holde i tre timer i p-huset på Sortebrødre Plads. Og får man en afgift, hvis man retter sig efter et af skiltene, hvor der står det modsatte af, hvad der står på de andre skilte.

En læser har kontakt avisen, fordi han er i tvivl, hvor han må holde i mere end tre timer.

Roskilde Avis kørte hen for at få syn for sagen. Her viser det sig, at der holder masser af biler i kælderen og på 0. dæk.

Ved indgangen til P-huset står der, at man må parkere i tre timer fra dæk 1 og ned til dæk -5, men man må parkere frit på de øvrige dæk.

På døren ved dæk 2 står der, at man parkere tidsbegrænset på dæk 0, 1, 2, 3, 4, 5, mens der er fri parkering på dæk -1 til -4.

Risikerer afgift På det tidligere skilt udenfor huset var det let at forstå, hvad der stod. Til gengæld var skriften svær at se, når man sad i bilen. Her måtte man parkere på samme måde, som der står på dørene. Derfor vurderer avisen, at den nok er gal med informationerne på det nye udendørs skilt.

Formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn har lovet at undersøge sagen nærmere. Han har ikke tidligere hørt, at der er noget galt med skiltningen.

Han fortæller, at hvis man får en afgift, fordi man har misforstået skiltningen, eller holder lang tid på en plads, hvor man godt må i følge det ene skilt og ikke i følge det andet, så må man forsøge at klage over den.

Måske får man så pengene tilbage.