Ny ejer vil fortsætte med historisk kro

Kroen er rendyrket idyl, som jeg mener at kunne tilføre noget varigt, så den kan bestå i mange år frem, forklarer han.

- For mig handler det om at finde historiske, fredede eller bevaringsværdige ejendomme, som man kan tilføre noget nyt, fortæller han. - Planen er umiddelbart at fortsætte som kro, men måske kan den samtidig bruges til andre formål, siger den nye ejer.