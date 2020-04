Ny corona-test på Dyrskuepladsen - efter aflyst Festival og landbotræf

Dyrskuepladsen er tom efter aflysningen af sommerens to helt store begivenheder Roskilde Festival og Fællesdyrskue med over 100.000 mennesker til hver. På Sjælland er et andet tilsvarende testcenter åbnet i Næstved. Begge centre er en del af en strategi om at få testet så stor en del af befolkningen som muligt for at få et bedre overblik over smittens udbredelse.