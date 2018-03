Henrik Vincent Johansen er ansat som ny direktør i Roskilde Fællesbageri.

Ny chef i Fællesbageriet

Roskilde Avis - 28. marts 2018 kl. 09:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 54-årige Henrik Vincent Johansen er af bestyrelsen ansat som ny direktør i ejendomsselskabet Roskilde Fællesbageri fra 1. maj.

Her afløser han den navnkundige Tonny Mogensen, der har været leder i selskabet gennem 40 år og før den tid startede som bagerlærling og svend i firmaet.

Henrik Vincent er bankuddannet og har haft forskellige lederstillinger indenfor BG Bank, Danske Bank og senest Nykredit.

Han er opvokset på Amager og kom til Roskilde i 1986, da han under en ferie på Rhodos mødte en sød roskildenser Charlotte, som han siden blev gift med. Parret bor nu midt i byen i Skomagergade.

- Jeg er glad for at have fået jobbet i Fællesbageriet, fordi jeg mener at kunne udrette noget i dette spændende selskab.

- Målet er at sørge for ordentlige boliger til almindelige folk for en rimelig husleje i vores ejendomme i Roskilde. Samt at bidrage til udviklingen af byens handelsliv gennem de mange forretninger, som vi har i vore ejendomme, så vi på den måde også er med til at skabe lokale arbejdspladser, forklarer Henrik Vincent.

- Jeg er ydmyg overfor opgaven med at videreføre arbejdet for dette helt specielle selskab, der har mere end 125 år bag sig i Roskilde.

Billigt brød

Roskilde Fællesbageri er et kooperativt selskab, der oprindelig blev grundlagt for at levere billigt brød til byens arbejdere og omegnens landbefolkning. Med fabrikken på Havnevej udviklede det sig til et stort foretagende, der var det sidste overlevende kooperative bageri i landet.

I mellemtiden havde selskabet også opført to store ejendomme i Algade 35-39 og Støden 1-9. Siden er Centrumgården, Ringstedgade 4 og Helligkorsvej 19 også købt til.

Brødfabrikken på Havnevej blev på et tidspunkt overtaget af FDB (nu Coop), men blev lukket i 1980'erne pga. miljøklager over støjen. På dette område ligger nu det store erhvervsbyggeri Hafniahus.

En stor del af aktierne i Fællesbageriet indehaves af byens fagbevægelse sammen med arbejderne fra den gamle brødfabrik og deres efterkommere eller arvinger.