Ny chef hos arkitekter

Dorthe Toft Boesen fra Roskilde er blevet ansat som ny chef for tegnestuen hos det prisbelønnede arkitekt-firma Cornelius-Vöge, der har til huse i den gamle Maglekilde Maskinfabrik.

Mens Cornelius-Vöge hidtil selv skulle opsøge projekter, har de seneste års anerkendte opgaver ført til, at Roskilde-arkitekterne nu får henvendelser udefra om at løse eller byde på opgaver.

Dorthe Toft Boesens opgave bliver derfor at styre og lede de omfattende processer, der skal til for at klare de store opgaver.