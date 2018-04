Mette Ehlers Mikkelsen bliver ny chef for Erhvervsforum.

Roskilde Avis - 25. april 2018 kl. 10:37

Den 46-årige Mette Ehlers Mikkelsen er ansat som ny direktør for Erhvervsforum i Roskilde, der er en organisation med 500 virksomheder fra hele kommunen som medlemmer.

Hun blev foretrukket blandt over 30 ansøgere af et særligt ansættelsesudvalg, der fik hjælp af et rekrutteringsbureau.

Ehlers kommer fra et job som chef for Gribskov Erhvervscenter A/S, som er et offentligt/privat partnerskab ejet af små 500 lokale virksomheder. Her har hun opbygget netværk for både industri, håndværk, turismeerhverv og service. Desuden var samarbejde om byudvikling med Gribskovs detailhandel også en del af hendes opgave.

Formanden for Erhvervsforum Marie Louise Munter, der selv har fungeret som midlertidig chef, efter at Jens Müller forlod jobbet sidste sommer for at blive turistchef i Vestsjælland, byder sin nye direktør velkommen.

- Med Mette får vi en særdeles erfaren direktør, som i Gribskov har fungeret i en sammenhæng, der minder om det, vi har brug for i Roskilde.

- Erhvervsforum har netop fået en ny, stærk bestyrelse på sin generalforsamling og meden erfaren profil som Mettes, er jeg sikker på, at vi har de bedste kort på hånden, siger Munter.

Mette Ehlers Mikkelsen bor privat på Frederiksberg med tre børn i alderen 9-16. Hun er oprindeligt fra Midtsjælland, har boet i Sønderjylland, på Bornholm, i Nordsjælland og i både Sverige og Estland, hvor hun har været udstationeret handelschef i Eksportrådet.