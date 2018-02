Se billedserie Mette Buemann Boisen og Helle Krohn Johansen har åbnet Bisque - Porcelænscafeen i Munkbro. Foto: Jan Partoft

Ny cafe i Roskilde: her males porcelænet mens man hygger

Roskilde Avis - 10. februar 2018
Af Tekst og foto: Jan Partoft

Porcelænet står i ren hvid form og venter på striber og farver hos Bisque - Porcelænscafeen i Munkebro 1.

Helle Krohn Johansen og Mette Buemann Boisen er ejerne af cafeen, som byder på en ny form for samvær og fordybelse.

- Vi har ladet os inspirerer af de eksisterende porcelænsmalecafeer, hvor man kommer og maler sine egne motiver på porcelænet, siger de.

- Da vi selv havde prøvet det, blev vi grebet af stemning der er, når man sidder sammen og arbejder med at dekorere porcelænet.

De to har været i gang i længere tid med at sætte lokalerne i Munkebro i stand, og de har prøvet konceptet af med flere omgange testpublikum.

- Der kunne vi se, at andre også blev grebet af at sidde og male på porcelænet. Så gjorde det ikke forskel om man havde prøvet det før eller, at det var første gang, siger Mette Buemann Boisen.

- Folk glemte at tale og mobiltelefonerne var helt væk, så optaget var de. Det var først, da folk var kommet godt i gang og havde fået grebet om det, at småsummen fra snakken begyndte at komme.

Når folk er færdige med at male deres stykke porcelæn, søger Helle Krohn Johansen og Mette Buemann Boisen for at det bliver glaseret og brændt.

- Når man kommer her vælger man et stykke porcelæn, som man vil dekorere, siger Helle Krohn Johansen.

- Så giver vi en kort og letforståelig instruktion, så man kan komme i gang med det samme. Man kan altid spørge undervejs, hvis man har brug for det.

Events

De to ejere er grebet af ideen om de muligheder en porcelænsmalercafe giver.

- Vi er ikke selv porcelænsmalere, det var selve konceptet med cafeen, der satte os i gang. Vi har en fælles baggrund fra rekrutteringsbranchen, siger Helle Krohn Johansen.

- Vores ide og ønsker om forretningen med porcelænsmaling er tjekket i gennem hos andre iværksættere og forretningsfolk, der mente, at det er en bæredygtig model.

- Vi vil arrangere forskellige events, og man kan også bruge stedet i forbindelse med firmaarrangementer, polterabend, børnefødselsdage og andre mærkedage.

I øjeblikket findes der kun et par porcelænsmalercafeer i hovedstaden og en enkelt i Jylland.

- Men i Berlin og London er der flere, og folk har taget godt i mod dem, siger Mette Buemann Boisen.

Navnet Bisque, som de to har valgt, er det engelske fagudtryk for uglaseret porcelæn.

Fakta

Bisque - Porcelænscafeen ligger i Munkbro 1.

Der er plads til cirka 40 gæster på en gang.

Man kan komme som enkeltperson eller som grupper.

Cafeen har åbent seks dage om ugen. Mandag er lukkedag.

Porcelænsmaling er hovedattraktionen. Serveringen består af kaffe, te, saft og kage.

Første almindelige åbningsdag er lørdag 10. februar.