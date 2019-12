Jan Andersen bliver ny brugsmand i Algade efter at have arbejdet gennem mange år hos Irma. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Ny brugsmand i Algade: Folk i Roskilde er faktisk flinke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny brugsmand i Algade: Folk i Roskilde er faktisk flinke

Roskilde Avis - 03. december 2019 kl. 13:44 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 2. december er den 54-årige Jan Andersen startet som ny uddeler hos Superbrugsen i Algade, og han kender allerede byen på forhånd.

- Folk i Roskilde er flinke og har tid til at hygge sig, mens de går rundt i gaderne for at handle. På den måde er det anderledes end i Storkøbenhavn, hvor mange er så fortravlede, forklarer han.

- Den ene søn til den nye brugsmand er lærling hos Slagter Frimann, så derfor er han vant til at komme i Roskilde.

Jan Andersen er født og opvokset i Ballerup og har i mange år boet med familien i Smørum, så turen hver dag til Roskilde bliver ikke så lang.

Siden 1985, da han som 18-årig startede hos Irma, har han arbejdet for denne kæde i en række forretninger, bl.a. på Østerport Station og i Illum ved Strøget. Senest har han været leder hos Irma i Holte.

Nye udfordringer

- Jeg kunne mærke på mig selv, at nu havde jeg lyst til at prøve noget andet. Til daglig handler jeg selv hos Superbrugsen i Smørum, så springet var ikke så stort, da begge kæder jo er med i Coop-koncernen.

- Forretningen her i Algade er i god fremgang, efter at den for et par år siden var lukket helt ned i et halvt år for at gennemgå en stor ombygning.

- Men udgangspunktet er jo godt med en placering op ad gågaden og mange p-pladser lige bagved. Så hjælper det også, at butikken har over 10.000 medlemmer, så her er et fint grundlag at arbejde videre på sammen med medarbejderne og butikkens bestyrelse.

- En butik som vores skal klare sig ved at give kunderne positive oplevelser, når de får en god service af de ansatte. Her er vores første prioritet, fortæller Jan Andersen.

- Jeg har lagt mærke til, at indbyggerne her er meget stolte af deres by. Roskilde har da også mange fine butikker og er omgivet af en smuk natur, så mange oplever et liv med god kvalitet her, og det præger jo også deres indkøb.

Satser på byen

I Algade afløser han den hidtidige brugsmand Cemil Hursidovski, der har været i butikken gennem fire år, men nu har søgt og er blevet chef for en stor brugs ved Matthæusgade på Vesterbro i København.

- Selv er jeg kommet i en alder, hvor jeg ikke nødvendigvis skal nå så meget andet end denne opgave. Derfor satser jeg nu fuldt ud på jobbet her i Roskilde, forklarer Jan Andersen.

Han er bl.a. indstillet på at videreføre Hursidovskis arbejde som medlem af bestyrelsen for Roskilde Handel.

- Dette lokale engagement er en del af vores overordnede strategi, hvor både Superbrugs-forretninger og Kvickly-varehuse har lokale butiksbestyrelser, der fungerer som forbindelse til området.

Coop-kæden eksperimenterer i øjeblikket med forskellige navne til nogle af sine butikker, men Jan Andersen er dog godt tilfreds med det hæderkronede navn Brugsen, som folk kender gennem generationer.

- For mig er det også fint at have titel af uddeler, tilføjer han med et smil.

tk