Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Ny bog: Hugo fortæller barndomshistorier fra Svogerslev

Roskilde Avis - 16. maj 2018 kl. 06:47 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svogerslev fik en lille guldklump den 30. august i 1959, der blev jeg født, og min mor Lizzie Nielsen var stolt af, at hun havde fået en søn.

Hele min familie er født i Svogerslev og Kornerup samt Hørhusene, skriver Hugo Per Mortensen i sin nye bog: Mine barndomserindringer fra Svogerslev.

Egentlig havde han slet ikke tænkt sig at skrive en bog. Men det ene skridt tog det andet. Og det endte med, at et forlag sagde ja tak til at udgive hans erindringer, da de havde set to siders tanker om hans ide.

Historien tog fart, da han blev medlem af Facebookgruppen 4000 Svogerslev.

Her fortalte han om gamle huse og tidligere tider, når diskussionen gik om gamle tider.

Han kunne huske en masse fra sine oldeforældres fortællinger og fra barndommen, hvor han boede hos sin mor og bedsteforældre.

Han blev opfordret til at holde foredrag og siden til at skrive en bog om barndommen og den lille landsby .

- Forlaget skulle kun have to dages betænkningstid, så sagde de ja, fortæller Hugo Per Madsen.

Efterfølgende brugte han weekenderne i tre måneder til at skrive den 122 sider lange bog, hvor man kan læse historien om livet i en lille landsby, der kunne ligge hvor som helst. Men som helt specifikt er Svogerslev.

Man møder personerne fra byen, hører om smeden, telefondamen, dagplejen og alle de andre, der havde betydning for den lille Hugo.

Tilbage i tiden

Bogen er krydret med historie og små personlige sjove beretninger, der også fortæller om tiden fra dengang.

"Jeg var nede hos oldemor mange gange, og der var særligt en gang, den glemmer jeg ikke. Hun ville give mig et stykke Pernille chokolade, men mor sagde nej, for der havde været mus i det, og derfor skulle jeg ikke have det, og det blev smidt ud".

Med bogen bliver tankerne ledt tilbage til en tid, der er meget anderledes end i dag, men som er sket for ikke så længe siden. Dengang så både byerne, livet og arbejdsmarkedet helt anderledes ud.

" Jeg var så heldig at komme i dagpleje privat i Svogerslev, og det var jo en stor glæde for min mor, at jeg ikke skulle ind til Roskilde om morgenen kl. 5.30, da mor arbejde på Dansk Andels Konservesfabrik i Roskilde".

"I hele barndommen har byen altid haft en telefoncentral, og bestyreren var Marie Smeds. Hun var en flink dame, og man kunne altid komme ind og ringe uanset tidspunktet på døgnet".

Bogen er Hugo Per Madsens første. Den er skrevet med en stor kærlighed til Svogerslev og de mennesker, som boede der dengang. Forfatteren flyttede fra landsbyen i 2001, da hans mor døde.

Bogen er udgivet på forlaget Mellemgaard.