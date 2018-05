Efter flere års indsats, var julemarkedet på Stændertorvet ved at ligne noget. Men nu må kommunen, Roskilde Handel og Erhvervsforum finde ud af at samarbejde, hvis det skal blive til noget i år. (Arkivfoto: Erling J.)

Ny aftale om: Arbejdsdeling mellem Roskilde Handel og Erhvervsforum

01. juni 2018

De to erhvervsorganisationer Roskilde Handel og Erhvervsforum har indgået en ny aftale, der skal fastlægge en arbejdsdeling mellem dem.

I fremtiden skal turistorganisationen VisitRoskilde, der drives af Erhvervsforum, stå for arbejdet med i det hele taget at få trukket flere folk til Roskilde.

Til gengæld skal Roskilde Handel så sørge for, at der bliver både tilbud og oplevelser i byen sammen med attraktioner som bl.a. domkirken, Roskilde Museum og Vikingskibene.

Erhvervsforum omfatter ca. 500 virksomheder, ofte mindre service-firmaer i hele kommunen, mens Roskilde Handel især organiserer detailhandelen med godt 150 butikker i Bymidten.

De to organisationer er desuden enige om at skabe et fælles overblik, så de kan være med til at påvirke, hvilke butikker der etablerer sig i byen.

Handelslivet ønsker at få unikke forretninger til, så Roskilde kan bevare sin tiltrækningskraft for kunder fra et stort område og positionen som den største handelsby på Sjælland - bortset fra København.

Samarbejde fremfor fusion

Den nye aftale om samarbejde kommer nu, efter at de to organisationer har opgivet en tidligere plan om fusion til én forening.

Forberedelserne til denne sammenlægning var alt for dårlige, og derfor nåede begge parter frem til, at de nok ville klare sig bedre ved at bevare hver deres selvstændige identitet. Men det skulle foregå i et tættere samarbejde, som den netop indgåede aftale nu går ud på.

tk