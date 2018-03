For at skabe bedre trivsel i bebyggelsen Æblehaven, må kommunen i fremtiden anvise folk med arbejde til denne og en række andre områder. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Ny aftale: Færre fra kommunen ind hos boligselskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny aftale: Færre fra kommunen ind hos boligselskabet

Roskilde Avis - 01. marts 2018 kl. 00:51 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Byråd godkendte på sit møde onsdag aften oplægget til en ny aftale om anvisning hos det lokale boligselskab Sjælland, der har omkring 8.000 boliger i hele kommunen.

Lidt afhængig af fraflytningen får kommunen nu mulighed for årligt at sende folk ind i godt 100 boliger, der koster mindre end 7.000 kr. om måneden. Det er færre end de næsten 200, man kunne disponere over i den hidtidige aftale - men flere end hvis der ikke var nogen aftale.

Boligselskabet Sjælland er ikke interesseret i, at kommunen kan anvise til for mange lejligheder, da disse beboere kan gøre det sværere at få bebyggelserne til at fungere med beboer-demokrati og hverdagens praktiske gøremål.

Derfor er det samtidig aftalt, at kommunen til bebyggelserne Ringparken, Hedeboparken og Rønnebærparken-Æblehaven må kommunen helst bør anvise folk i arbejde. Her ønsker boligselskabet - og vel også kommunen - at områderne får et 'socialt løft', så de ikke risikerer at lande på den omdiskuterede 'ghetto-liste'.

Samtidig skal kommunen udvide antallet af boligsociale viceværter, så de er tilstede frem til klokken 23, både på hverdage og i weekender. Det vil koste ca. 400.000 kroner om året, hvilket der er sat penge af til i det budgetforlig for 2018 og de kommende år, som et stort flertal er enige om.

Viceværternes opgave er at hindre episoder, som kan gøre andre beboere utrygge i bebyggelserne.

Svært med de akutte

Roskilde kommune har også en betydelig gruppe af boligsøgende på sin akut-liste, men de er også svære at få anbragt, da de næsten alle står udenfor arbejdsmarkedet.

I nogle tilfælde har kommunen sat dem ind i kollegier, men det har skabt store problemer for de studerende, som blev forstyrret af meget ballade. F.eks. i boligerne på den gamle spritfabrik ved Holbækvej.

Derfor skal de 'akutte unge' nu ikke længere ind på kollegier, og alle unge spredes rundt om i mange af de øvrige bebyggelser, så de ikke noget steder kommer til at udgøre en dominerende eller besværlig gruppe.

I byrådets debat forstod Susanne Lysholm (El) boligselskabets forskellige betænkeligheder. Men samtidig advarede hun kommunen om at lægge sig alt for fast på nogle helt bestemte løsninger, når byrådet endnu ikke har fået udformet en overordnet politik om, hvordan 'kommunen løfter udsatte boligområder', som det hedder.

Løsningen er at bygge

Socialdemokratiets ordfører Daniel Prehn erkendte, at kommunen har en række udfordringer - men mente også, at der er løsninger på vej.

- Nr vi skal hjælpe folk, der akut mangler bolig, hjælper det ikke at sende dem alle sammen ind i nogle få bebyggelser. Det er hverken godt for dem selv eller disse områder. Derfor er det en god idé, at boligselskabet nu prøver at sprede dem til flere steder.

- Men vi får først rigtigt løst problemerne, når der bliver bygget mange nye boliger til overkommelige priser, hvilket vi nu også er begyndt på.

Bent Jørgensen (V), der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, mente det er en udmærket aftale med boligselskabet.

- Jeg forstår godt, hvis de er bange for, at for mange borgere kan blive placeret sammen i en uværdig situation. Det er heller ikke i kommunens interesse, så derfor er det her et oplæg til en god aftale for begge parter.

Jeppe Trolle (R) ønskede også en dialog med boligselskabet:

- Vi skal lytte til dem. Når vi har besluttet at få en by med en blandet befolkning i alle områder, nytter det jo ikke noget, at vi putter alle med problemer ind hos boligselskabet. Det kan de selvfølgelig ikke klare alene.

Gitte Simoni (DF) gik ligeledes ind for sådan en aftale med boligselskabet. Men hun mente, det gik ud over Roskildes akut-boligsøgende, når flygtninge fortsat blev anvist til et vist antal lejligheder.

Lars Lindskov (K) forklarede, at Roskildes boligselskab er både effektivt og veldrevet: - Det giver et godt grundlag for denne aftale.

tk .