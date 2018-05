Send til din ven. X Artiklen: Ny affaldsordningen under pres: Manglede 500 tøninger i Pinsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny affaldsordningen under pres: Manglede 500 tøninger i Pinsen

Roskilde Avis - 24. maj 2018 kl. 00:19 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Affaldsordningen i Roskilde har ikke fungeret optimalt det seneste stykke tid efter indførelsen af øget sortering. I Pinsen skulle 500 manglende tømninger rundt i Roskilde gennemføres, lovede kommunen fredag.

Mange indbyggere er trætte af de stinkende affaldsproblemer.

Roskilde Avis skrev i tirsdags om beboerne på Dronning Margrethes Vej, der ikke havde fået hentet affald i over en uge. De kunne ikke længere bruge affaldsskakterne i stuen, fordi de var fyldt til randen. I stedet måtte de gå op på første for at smide skrald ud.

Den kedelige rekord kunne ejerforeningen Ro's Have sagtens slå. Beboerne har haft problemer med at få tømt deres fire affaldscontainere siden 30. april i år, oplyser Ole Clausen fra Ejerforeningen Ro's Have.

Ikke tømt siden 4. maj

Da affaldscontainerne ikke var tømt mandag 14. maj kl. 13.00, ringede et medlem fra ejerforeningens bestyrelse til kommunens Affald og Genbrug. Efter 42 minutters ventetid kom han igennem.

Her blev de lovet at få tømt affaldet så hurtigt som muligt og at der blev kigget på sagen. De blev lovet af få tømt efter gammel turnus ind til de skal på den nye ordning fra 1. november.

I foreningen havde de ikke fået tømt affald siden 4. maj og var derfor begyndt at stille affaldsposer ved side af containerne.

Utilfredse beboere

Roskilde Avis har fået flere henvendelser på grund af den manglende affaldshentning.

Nogle af dem kan man læse på avisens FB-side. En del af dem kan man læse her, hvor man kan se, at det ikke er alle steder i kommunen, at folk er utilfredse.

Fra starten af denne uge forventer Roskilde Kommune at være tilbage på normal drift.

Helle Søgaard Grønning: Roskilde kommunen stram op ! Ternehaven står til via jeres hjemmeside til først at skulle kører september 2018, men startede op nu her uden nogen oplysninger.

Linea Sørensen: Har altid oplevet at spandene blev tømt på den dag det er blevet adviseret, dog nogle gange herunder aften. Dog synes jeg tit ar der ligger en eller to poser tilbage i spanden, altså at de ikke bliver tømt helt.

Ghita Aagaard: I Ringparken kommer de som vinden blæser og ofte er vores spande overfyldt netop pga dette, til stor irritation for beboerne og det koster os også mange penge i afdelingen. De lader også containeren stå, hvis de er overfyldte, og det er selvom det ofte er fordi, de ikke kommer til tiden.

Lene Knudsen: Hvorfor skulle den nye skraldeordning fungere bedre end ARGO tidl. KARA. Har sjældent set noget så beskidt. Affaldet blæser udover hele området også uden for pladsen. Der lugter og alt er en stor forvirring.

Søren Hansen: Fik vores tømt på dagen, men selvom vi har slået knude på poserne og lagt dem forsigtigt ned i containeren,sejlede det med "lækre" safter både på vejen og i containeren efter tømning. Virker som om de grønne poser opløser alt for hurtigt. Ellers fungere det fint.

Dan Landeværn Engelhardt: Ja! Vi har haft ordningen længe nu, og det er den dårligste løsning af alle kommuner! Alle andre kan godt finde ud af at lave en spand til plastik i stedet for glas.. Der er Plads til mange forbedringer!

Trine Virklund: Vissenbjergvej i Himmelev flyder over med affald, der er flere uger gammelt.

Franciska Vesterholm: Vi mangler tit tømning og nu har de så tømt dagen før den normale tømning, fordi de missede i fredags. Men vi skal stadig betale for begge tømninger selv om den jo er tom i morgen siger kommunen suk!

Torben Hornuff Madsen: Er der en affaldsordning? På Hyrdehøj tømmer de kun hveranden gang - men rotterne har en fest! Roskilde kommune STRAM OP!

