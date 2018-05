Tina Mandrup, der her ses sammen med partiformand Lars Kimer Mortensen, skal tilbageerobre magten i Lejre til Venstre.

Ny V-kandidat til Lejre-borgmester

Venstre i Lejre har til ny borgmesterkandidat valgt den 49-årige skoleleder Tina Mandrup, der ved det næste valg i slutningen af 2021 skal prøve at tilbageerobre magten i den gamle højborg.

Valget foregik ved et opstillingsmøde i Karlebo Forsamlingshus, hvor 110 medlemmer var mødt frem. Tina Mandrup fik 76 stemmer mens modkandidaten Erik Holst fra Vester Såby fik 33 stemmer.

Tina Mandrup har siddet i kommunalbestyrelsen i snart to år og er til daglig skoleleder i Kalundborg, Hun er gift, har to børn og bor i Gevninge.

Lejre var tidligere en udpræget Venstre-kommune under den mangeårige borgmester Evan Jensen, der også var formand for Kommunernes Landsforening.

Men i 2009 blev SF'eren Mette Touborg temmelig overraskende ny borgmester, og da hun stoppede i 2016, blev hun afløst af Karsten Rasmussen (S), der også blev genvalgt i 2017.

- Min ambition er Venstre skal tilbageerobre borgmesterposten, og at der igen skal være blåt liberalt flertal i kommunalbestyrelsen. Jeg lægger op til samarbejde med alle partier og vil bidrage til at der kommer et Venstre aftryk på kommunalbestyrelsens beslutninger. Vi skal lægge en erhvervspolitisk linje, herunder erhvervsturisme, som dynamo for vækst, velstand og lavere skat, sagde Tina Mandrup, da hun takkede for valget.

- Den enkelte skal have penge i lommen, og der skal være flere frivalgs-ordninger. Mit mål er, at alle tager ansvar og styring i eget liv. Jeg ønsker at gøre op med en stigende tendens til at staten/kommunen skal stille op med alverdens tiltage over for familier og borgere, hvor livet trykker en smule.

- Et fortsat godt samfund forudsætter, at hver især tager et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet, forklarede Tina Mandrup.