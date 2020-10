Rasmus Hylleberg er sammen med familien faldet godt til i Roskilde og nyder de mange forskellige muligheder for at udfolde sig.

Ny V-kandidat fra Trekroner: Samarbejde giver bedre resultater

Roskilde Avis - 09. oktober 2020 kl. 05:19 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Jeg er overbevist om, at samarbejde altid giver de bedste resultater. Det gælder båder her i landet samt i Europa og internationalt i det hele taget.

Sådan forklarer den 46-årige Rasmus Hylleberg, der netop er blevet valgt som ny folketingskandidat for Venstre i Roskilde om en af sine politiske hovedprioriteringer.

Han er cand. scient. pol. og arbejder nu på RUC, men har en meget bred erfaring både erhvervsmæssigt og politisk.

Hylleberg placerer sig i den frisindede og internationalt orienterede tradition indenfor Venstre og har desuden en meget aktiv fortid hos De Radikale.

Her var han med i hele sin tid som ungdomspolitiker, men forlod partiet i 2007 sammen med Naser Khader, der oprettede Ny Alliance.

- De Radikale var efterhånden blevet 'for røde' efter min smag, og med partiets ændrede sammensætning var det ikke længere noget for mig. Khaders projekt gik også hurtigt fallit, så derfor stod jeg uden parti i 10 år, indtil jeg i 2017 gik ind i Venstre, som nu bedst dækker mine synspunkter.

Nye løsninger

Rasmus Hylleberg er meget optaget at den særlige politiske tradition for samarbejde, der findes i Danmark. Den har han selv været med til at praktisere helt fra tiden som leder af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), der er en tværpolitisk organisation med alt fra de politiske ungdoms-organisationer til spejdere og meget andet.

- Vi har fået et godt og rigt samfund, fordi generationerne før os har forstået at tale sammen og finde nye løsninger i fællesskab. Det er en enorm styrke, som vi nu bør bygge videre på, mener han.

Med sin baggrund hos baptisterne og erfaringen fra u-lands-indsats i Afrika fastholder Hylleberg samtidig den internationale orientering, som Uffe Ellemann var eksponent for.

- Vi er et lille land, der har stor fordel af det internationale samarbejde, både indenfor EU og i forhold til den øvrige verden. Det skal vi huske på, før en ny nationalisme eller egoisme får lov til at bestemme for meget.

- Vi må heller ikke være bange for at investere i resten af verden, for det vil i den sidste ende også være til fordel for os.

Tror på fri debat

- Men samtidig skal vi selvfølgelig værne imod den folkelige tradition med frie tanker og åben debat, som stadig er vores styrke. Vi må ikke bukke under for autoritære tenddenser af den ene eller anden type, enten det nu kommer fra religioner eller statsmagten, fremhæver han.

- Alle disse punkter var vigtige for, at jeg for nogle år siden gik over til Venstre, hvor jeg ser de bedste muligheder for at fremme min overbevisning, forklarer Rasmus Hylleberg.

- Jeg ønsker en fri debat med plads til nye ideer, hvor der er højt til loftet. Sådan kan vi fortsat udvikle vores samfund.

En dejlig by

Den nye Venstre-kandidat er faldet godt til i Roskilde med familien.

- Vi bor i en dejlig by, hvor der er alle muligheder for at få en god tilværelse.

- Her skal også være plads til at eksperimentere, f.eks. med nye private bidrag til at finde bedre løsninger i den private sektor. Ældreplejen får jo voksende vægt, og her skal vi ikke være bange for at prøve andre ting for at se, hvad der kan fungere.

Rasmus Hylleberg ønsker ligeledes, at Roskilde bliver bedre til at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet, så det kan udvikle sig og betale for velfærdssamfundet.

Blå bog

Navn: Rasmus Hylleberg.

Født: 1974 i Aarhus, hvor

Faderen var baptistpræst og

Moderen var skolelærer.

Da han var 11 flyttede famiien til Tølløse.

Her fuldendte han folkeskolen og blev så

Matematisk student fra Stenhus i Holbæk.

Læste statskundskab i Aarhus og siden i København

Var meget aktiv i den tværpolitiske organisation DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), hvor han også blev generalsekretær

Har bl.a. arbejdet for Det Radikalde Venstre på Christiansborg, hos DONG, brancheforeningen for privathospitaler samt været udstationeret i Rwanda for for baptistkirkerne.

Forlod De Radikale i 2007 sammen med bl.a. Naser Khader, meldte sig 2017 ind hos Venstre.

Leder af eksamensadministrationen på RUC.

Gift med sin ungdomsveninde fra Tølløse. Parret har tre børn og bor i Trekroner siden 2006. Faktisk i det samme bofællesskab som borgmester Tomas Breddam.