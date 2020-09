Nu smiler han Håndværkerens restauratør har knoklet med corona

- Vi kan mærke, at der er et stor opsparet behov, fortæller Hannibal Thamsen, der netop har fejret 20 år som restauratør i Roskilde, hvilket også er noget af en præstation i en ellers hård branche.

- Vi har selvfølgelig udsatte konfirmationer og andre familie-sammenkomster. Men efter at folk har været tvunget til at holde sig hjemme og ikke kunne komme på ferie som normalt, er der også et opsparet behov for at kunne fejre livets mere festlige sider.