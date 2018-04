Se billedserie Huset i Algade 31 har tidligere være bolig for klosterforvalteren til Roskilde Kloster. Senest har aftenskolerne haft deres administration i huset. Nu bliver det et Børnekulturhus. SF'eren Birgit Pedersen (th.) var en af de første fortalere for ideen. Her ses hun i selskab med børnekulturhuskoordinator Line Røijen og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen. Foto: Jan Partoft

Nu skal børnene rykke ind i aftenskolernes hus

Roskilde Avis - 19. april 2018

Mange tænkte at det var en vild og flyvsk tanken som SF'eren Birgit Pedersen havde fået, da hun foreslog at huset i Algade 31 skulle skifte status fra Aftenskolernes hus til et Børnekulturhus. Hun kom med forslaget, da hun var formand for Kultur- og Idrætsudvalget i den foregående byrådsperiode.

Ideen bed sig fast og byrådet gik ind for ideen.

- Da jeg første gang hørte om Birgits ide om et børnekulturhus her, havde jeg ikke selv set, at det var det huset skulle bruges til, sagde den nuværende formand for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen.

- Men når vi står her ved huset, kan jeg godt se, at det er et spændende hus, og at det hænger godt sammen med Kulturstrøget, samtidig med at det vil tilføre Algade noget mere en forretninger og stader. Det er godt med kultur i bymidten.

Aftenskolerne er ved at rykke ud af huset. Bagefter skal der gang i renoveringen af huset. Byrådet har givet en million kroner til ombygningen af huset. I sensommeren kommer der gang i de første arrangementer i det nye Børnekulturhus.

- Vores første arrangement kommer til at handle om ungdomsoprøret med udgangs punkt i børnene, siger Line Røijen, der er børnehuskoordinator hos Roskilde Bibliotekerne.

- Det komme til at ske over et par uger, med start fra 28. august.

- Børnene skal selv være en del af det, de skal medvirke og ikke bare være tilskuere.

Når Børnekulturhuset står nyindrettet, er der plads til at cirka 130 børn kan være i gang samtidig. Parken bag og ved siden af huset, skal åben ud mod Algade. Blandt andet forsvinder et stykke at jerngitteret, der i dag skærmer mod legepladsen på området. Legepladsen forsvinder til fordel for en ny og mere indbydende indretning.

