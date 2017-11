Valgets resultat i Roskilde oversteg langt borgmester Joy Mogensens egne drømme og forventninger. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Nu får vi større ansvar: Joy overrasket efter kæmpesejr

Roskilde Avis - 01. december 2017 kl. 00:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I virkeligheden har jeg fået endnu større ansvar for, at samarbejdet fungerer med alle partier i det nye Roskilde Byråd.

Sådan siger borgmester Joy Mogensen godt en uge efter, at hun og Socialdemokratiet vandt en 'jordskreds-sejr' ved kommunevalget og opnåede rent flertal med 16 ud af 31 pladser.

- Men det vil jeg ikke bruge - undtagen i alleryderste nødstilfælde, hvis der overhovedet ikke er andre muligheder. Ellers er jeg indstillet på hele tiden at inddrage de andre partier i et bredt samarbejde, for det giver gode resultater og et godt politisk klima. Det forventer borgerne af os, siger Joy Mogensen.

Hun er fortsat overrasket over sit kanonvalg, som hun ikke i sine vildeste drømme havde forventet.

- På valgaftenen blev jeg kaldt ind til kommunaldirektør Henrik Kolind, der fortalte mig, at nu havde Socialdemokratiet fået rent flertal. Da kunne jeg ikke lade være med at fælde en tåre - af glæde og bevægelse.

- Men samtidig besluttede vi, at det ikke var tiden til at holde sejrsfest hos S. Det ville bare være at 'gnide salt i såret' hos alle de partier, der havde tabt.

- I stedet indkaldte vi omgående til konstituerings-forhandlinger og sørgede for, at alle partier kom med i en ny aftale. Det har været meget vigtigt for mig.

En tillidserklæring

- Valget er jo en enorm tillidserklæring for den politik, som jeg har stået i spidsen for. Nu kan vi fortsætte med at investere i Roskildes udvikling, så kommunen også får nye indtægter og råd til at gennemføre nogle af alle de forbedringer, som de fleste godt kan blive enige om.

- Den passive politik med at ville bremse Roskildes udvikling og hele tiden udsætte kommunens projekter blev afvist af vælgerne ved dette valg, konkluderer Joy Mogensen.

Borgmesteren har også haft travlt med at forklare sin egen nye gruppe, der er vokset fra 13 til hele 16 medlemmer, at det er uklogt, hvis man prøver at tage det hele selv. De øvrige partier skal også inddrages, hvis der skal blive et fint politisk klima i det kommende byråd.

- Jeg er meget taknemlig for den store opbakning til den politik, jeg har stået for. Derfor forpligter det også endnu mere i de næste fire år, forklarer en træt Joy Mogensen, der nu er i gang med at indhente manglende søvn efter mange dages intensive forhandlinger.

