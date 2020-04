Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov, kalder udvalget sammen for at finde en mulighed for besøg på plejecentrene. Foto: Jan Partoft

Nu bliver der besøgstid på plejecentrene

Roskilde Avis - 24. april 2020

Plejecentrene i Roskilde Kommune har været lukket land for besøg af pårørende siden landet blev lukket ned i midten af marts. Men nu kommer der en mulighed for at pårørende kan besøge ens familiemedlem, der bor på et plejecenter. Det skal bare ske udendørs.

- Nu hvor Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at de har været for strikse, når det gælder besøgsforbud på udearealerne på plejecentre, så vil vi hurtigst muligt se, hvordan vi kan finde nogle løsninger, siger Morten Gjerskov, der er formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget.

- Derfor har jeg taget en formandsbeslutning og sat forvaltningen i gang med at forberede en plan for, hvordan vi får fundet ud af gode og forsvarlige løsninger.

- I løbet af i dag (fredag 24. april) indkalde Sundheds og Omsorgsudvalget til et ekstraordinært møde i starten af næste uge, for at kunne beslutte dette, så vi ikke behøver at vente to-tre uger før der sker noget.

- Målet er at sikre de bedste muligheder for at de ældre på vores plejecentre kan få besøg.

Forvaltningens forarbejde skal undersøge de fysiske rammer samt inddrage medarbejderne, så de føler sig sikre på situationen. Roskilde Kommune har ni plejecentre med i alt 504 boliger.

- Vi alle dybt bekymrede for vores elskede ældre medborgere i forhold til coronasmitten, men vi er absolut også bekymrede for de manglende besøg og den sociale isolation nogle af vores ældre oplever, siger Morten Gjerskov.

- Mange har gode netværk på plejecenteret og vores medarbejdere gør et forbilledligt stykke arbejde, med at give kærlig pleje og omsorg.

- Men savn, bekymring og manglen på den familie, man har levet livet med er også sundhedsskadeligt. Derfor må vi prøve at balancere, siger formanden.