Et af tæpperne fra fællesprojektet i Nørklecafeen med at strikke tæppe til Mændenes hjem.

Nørklecafé i Jakobskirken

Jakobskirkens nørklecafé tager hul på efterårets sæson mandag 7. september fra klokken 15.30 til 17.30. Selv om der har været lukket ned på grund af corona og sommerferie, har nørklerne haft mulighed for at være aktive til caféens fælles projekt med at strikke tæpper og sokker til Mændenes Hjem i eget hjem. Projektet fortsætter nu i fællesskab i kirkens østfløj, hvor der er plads til at holde den anbefalede sociale afstand.