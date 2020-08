Beboerne i Vindeinge frygter, at grusgraverne bliver ved med at køre forbi dem i de gamle grusgrave, mens de udvider til nye områder mod syd og øst.

Nødråb fra beboere i Vindinge: Grusgraverne kører os helt ned

Roskilde Avis - 11. august 2020 kl. 15:11

Beboerne i Vindinge sender nu et nødråb til politikee i Roskilde Byråd og Sjællands Regionsråd for at få stoppet den omfattende trafik i de nærliggende grusgrave af lastbiler med grus,

- Vi er med på, at der skal graves grus ved Vindinge, men man kan godt tilrettelægge transportruten på en måde, så de ikke skal lige forbi og kører Vindinge helt ned, forklarer en af beboerne.

Vindinge-folkene frygter ikke mindst, at der bliver givet nye grave-tilladelser længere mod syd og øst, helt ind i nabokommunerne, og engreprenøren stadig får lov at køre gennem de gamle grusgrave forbi Vindinge, så firmaet på den måde sparer en helt ny udkørsel.

- Vi taler om Vindinges fremtid i de næste 20-30 år, fortæller en fortvivlet beboer til Roskilde Avis.

Ønsker indsigelse

Nu har Vindinge-beboerne sendt et åbent brev til politikerne i Roskilde, hvor Økonomiudvalget onsdag skal behandle sagen:

"Lokalpolitikerne kan afgøre Vindinges skæbne ved at gøre indsigelse over for Nymølle Stenindustriers ønske om en transportrute, der kan transportere grus forbi byen - i op til 30 år!

Når I på jeres møde onsdag 12. august skal behandle sagen om transportruten if. med udvidelsen af Vindinge Grusgrav Syd mod syd-øst, så håber vi, at I vil benytte jer af muligheden for at gøre indsigelse til regionen.

Her i Vindinge kan vi ikke længere være tjent med, at vores kommune ser gennem fingre med, at byen skal være omgivet af flere og flere grusgrave og volde - flere og flere årtier frem - idet man ønsker at gøre det nemt for Nymølle Stenindustrier at fortsætte deres aktiviteter ad en for dem nem transportrute.

Det kan ikke være formålet, at Grusgravene skal fungere som "transportkorridor" for transport af grus.

Bemærk i den forbindelse, at var Hedeland ikke gået med til at sælge den mindre grusforekomst under spejderskoven på nordsiden af Stærkendevej til Nymølle Stenindustrier, så havde situationen været en helt anden!

Luk kattelammen

Men nu giver det kommunalt ejede interessentskab Hedeland Naturpark så Nymølle muligheden for at benytte sig af den "kattelem" ind til yderligere grusarealer langs Stærkendevej, og dermed fortsætte med transport af grus ad en rute, der bliver længere og længere - årti efter årti.

Det er meget ærgerligt, da grustransporten forbi Vindinge betyder, at Vindinges borgere dels mister et 30 år gammelt bynært rekreativt område mod at få yderligere grusgravning og -transport mindst 10 år endnu.

Formentlig endda 30 år, idet grusgravning i Høje-Taastrup også vil få en 10-årig gravetilladelse, samt at grusgravning på sydsiden af Stærkendevej tillige vil få en 10-årig gravetilladelse.

Alt dette grus ønskes formentlig kørt ind langs Vindinge by, hvis altså Nymølle får lov at etablere denne "transportkorridor" i deres grusgrave.

Nu håber vi, at Økonomiudvalget i Roskilde Byråd vil hindre denne uønskede trafik - til stor glæde for borgerne i Vindinge!

Med venlig hilsen

Borgerforeningen

GRUSGRAVENS NABOER

i Vindinge