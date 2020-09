No8 skifter side

Efter 17 år på sin nuværende beliggenhed genåbner han i begyndelsen af oktober No8 i de større lokaler lige overfor, nemlig i den tidligere Boozt, der efterhånden har stået ledig i to år.

Genbrug og god plads

Med 200 kvm salgslokale plus lager får Kenneth Fischer her 80 kvm mere plads i butikken, som han vil indrette i New Yorker-stil med masser af genbrugt interiør.