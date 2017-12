Send til din ven. X Artiklen: Nisseteater på Ro's Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nisseteater på Ro's Torv

Roskilde Avis - 14. december 2017 kl. 01:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gratis nisseteater fem gange inden jul på Ro's Torv.

Der er to forestillinger at vælge mellem, og de er begge for børn og andre nissevenner.

'Den store nisseprøve' spilles lørdag 16. december og søndag 17. december kl. 12.

I forestillingen skal to unge nisser til nisseprøve for at få lov at beholde deres røde nissehuer. En af dem er en værre drillenisse, så det er ikke så let.

I forestillingen 'Nisser til søs' er de to unge nisser rejst ud på de syv have for at skaffe julekrydderier, men da de hverken har båd eller sejl, må de bruge fantasien.

Forestillingen vises onsdag 20. december kl. 11 samt fredag 22. december og lørdag 23. december kl. 12.

Det er Louise Schouws teater, der leverer nisser til forestillingerne.