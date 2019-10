Randi Hansen Lorenzen, Heidi Maria Sørensen og Louise Sage Monrad fra Leisure Management uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon vil med børns hjælp lavet et rekordstort nisselandskab i den gamle byrådssal i Byens hus. Foto: Jan Partoft

Nisselandskab skal vokse sig rekordstort

Roskilde Avis - 19. oktober 2019 kl. 00:13 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gamle byrådssal i Byens hus kommer til at lægge gulv til et kæmpestort nisselandskab, der er skabt af børn fra Roskilde og omegn i weekenden lørdag 30. november og søndag 1. december. Landskabet skal helst blive så stort, at det kan komme i Børnenes rekordbog, som det største.

- Vi vil gerne give børnene en mulighed for at skabe et stort nisselandskab, som både kan sætte rekord og være med til at hjælpe familier, der ikke har råd til at fejre jul, siger Randi Hansen Lorenzen. Hun er sammen med Louise Sage Monrad og Heidi Maria Sørensen ophavskvinder til ideen. De tre er studerende på Leisure Management uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Trekroner.

- Det er en del af vores uddannelse, at vi skal lave en event, og her tænkte vi, at det skulle være noget med børn. Samtidig ville vi godt have, at der kommer velgørenhed med i projektet, fortæller de tre.

- Da det er ved at være jul, var det oplagt med et nisselandskab skabt af børn. Rekorden på det største er 63 kvadratmeter, og det vil vi prøve, om børnene i Roskilde kan lave større.

De tre må ikke selv være med til at lave landskabet.

- Ingen voksne må færdes i landskabet, så vi skal også have børn til at placere nisser, huse og tilbehør på landskabet, siger Randi Hansen Lorenzen.

De tre er gået i samarbejde med Kreativt Hus for børn i Algade 31, hvor det bliver muligt at lave ting til nisselandskabet med genbrugsmaterialer. Der bliver også værksted i Byens hus i de to dage landskabet skabes. Det bliver i rummet ved siden af den gamle byrådssal.

Ideen med at få arrangementet til at være til støtte for Julehjælpen, afhænger af om der er nogle, der vil sponsere rekordforsøget.

- Vi kunne godt tænke os, at forretninger, virksomheder og foreninger er med til at støtte ved at give et fast beløb per nisse i landskabet, siger de tre eventmagere.

Man kan kontakte de tre på nisserekord@gmail.com.