Nina mistede evnen til at gå efter, at hun faldt af hesten som 12-årig. På grund af sit livsmod, er hun nu mentor for andre og har sammen med sin partner Bo startet en forening, hvor hun underviser i kørestolsdans. Her er de sammen på Klostermarksskolen, hvor de underviser i dans på hjul.

Nina giver livsmod til andre: Danser på fire hjul så det gnistrer

Kan man danse i en kørestol, spørger mange undrende 41-årige Nina Jensen, der har siddet i kørestol siden 2011, fordi hun udviklede en rygmarvssygdom efter hun faldt af en hest som 12-årig.

I starten brugte hun tid og fik hjælp til at finde livsmodet frem igen, så hun kunne klare hverdagen med sin datter.

I dag er hun mentor for andre, der har brug for at finde livsgnisten frem igen, og hun giver foredrag om sit livs historie.

- Selvfølgelig kan man danse, når man sidder i en kørestol, svarer Nina Jensen på spørgsmålet først i artiklen.

Hun fortæller glad, at hun sammen med sin partner Bo Christiansen kan kalde sig danmarksmester i kørestolsdans for duo i latin- og standartdans.

Parret er så begejstrede for dansen, at de vil have flere til at dyrke den i Danmark, fordi musik og dans får livsglæden frem. Også når livet pludselig bliver rigtig svært, fordi man for eksempel mister førligheden, ligesom Nina.

Derfor har de startet foreningen, Team Nibo kørestolsdans. Sammen underviser de allerede på Klostermarksskolen.

Men de vil gerne have mange flere til at danse med, fordi den giver livsglæde, når man er tvunget til at sidde i en kørestol og går ud fra, at man ikke kan være med til en svingom.

Vendepunkt i kørestol Nina Jensens ansigt lyser op, når hun fortæller om dansen i sit liv. Den blev vendepunktet på et tidspunkt, hvor hun havde svært ved at se lyst på fremtiden.

Det var også til dans, at hun mødte sin partner Bo, der både danser til fods og i kørestol med hende.

I dag ved hun, at selvom hun måske har en øv-dag, fordi hele kroppen gør ondt, så bliver den fyldt med smil, når hun danser eller underviser.

Hendes livsmod og energi er smittende, og i dag er hun mentor for andre, der trænger til at få vist en vej med glæde, når det hele er rigtig svært.

Nina har siden 2011 været tvunget til at sidde i en kørestol, fordi faldet fra hesten fremprovokerede en rygmarvssygdom, som gjorde, at der blev dannet to lange cyster på rygmarven. Cyster, der er smertefulde, og som trygger på nerverne selvom de bliver drænet og trods mange operationer.

Og det bliver kun værre og værre som tiden går.

Alligevel smiler hun, fordi hun har fundet det, der kan få hende til at smile.

- Nogle gange tænker jeg, at jeg ikke gider gå til træning, hvis jeg har rigtig ondt. Men når jeg er til dans, så smitter smilene og latteren. Jeg kan ikke undgå at blive glad.





Godt humør Nina forklarer, at kørestols dans foregår i takt til musik. Deltagerne danser rundt i nøjagtigt tilrettelagte koreografier.

- Mange bemærker, at de er blevet meget bedre til at køre rundt i trafikken med deres stol, efter at de er begyndt til dans, siger Bo og sætter sig i en kørestol, som han begynder at snurre rundt i.

De oplever begge, at musik og dans gør noget godt ved deltagernes humør.

- Hvem kan ikke lide musik og dans, spørger Nina.

Efterhånden er parret blevet så dygtige, at de hvert år tager til Holland, hvor de høster adskillige medaljer. Til mesterskaberne møder de deltagere fra 30 forskellige lande godt fordelt på hele jordkloden.

I Holland er der mulighed for at gå til kørestolsdans i næsten alle byer, og parrets mission er, at de vil åbne flere afdelinger i Danmark.

Vend tankerne At være i godt humør og se lyst på hverdagen og de muligheder, den stadig bringer, selvom man sidder i kørestol, er hårdt arbejde, fortæller Nina.

- Man skal fokusere på at se de muligheder, man stadig har, selvom man i starten tror, at alt er forbi, siger Nina og fortsætter:

- Spørgsmålet er, hvordan man ændrer sin tankegang. Det skal man nok have hjælp og vilje til i starten.

- Humlen er, hvordan man ser på livet.

